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Прогноз погоды на понедельник

Прогноз погоды на понедельник 12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.
Экология
11 апреля 2021 г. 12:06
Прогноз погоды на понедельник

12 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью местами возможен дождь. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем 17-22 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем 20-22 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 50-55%.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана вечером и ночью местами ожидаются грозы и дождь, возможен град.

Ночью и утром местами туман, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 20-25, в горах ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, şimşək çaxacaq

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