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Прогноз погоды на понедельник

Прогноз погоды на понедельник Обнародован прогноз погоды на 3 января.
Экология
2 января 2022 г. 12:24
Прогноз погоды на понедельник

Обнародован прогноз погоды на 3 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром в некоторых местах ожидается дождь.

Северо-западный ветер, периодически усиливающийся в Баку и на Абшеронском полуострове, вечером сменится юго-западным ветром.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 6-8° тепла. В Баку ночью 4-6°, днем 6-8° тепла.

Атмосферное давление поднимется с 756 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 2-4 января на Абшеронском полуострове ожидаются значительные колебания атмосферного давления, ветры гилавар и хазри часто сменят друг друга, что в основном неблагоприятно для метеочувствительных людей.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки, снегопад. Местами осадки будут интенсивными, ближе к вечеру прекратятся. Местами туман. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1°тепла, днем 7-12° тепла, в горах ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 3
Версия на азербайджанском языке Bakıda güclü külək əsəcək, rayonlara qar yağacaq

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