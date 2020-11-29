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Прогноз погоды на понедельник

Прогноз погоды на понедельник Обнародован прогноз погоды на 30 ноября.
Экология
29 ноября 2020 г. 12:26
Прогноз погоды на понедельник

Обнародован прогноз погоды на 30 ноября.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачность, ночью и вечером местами ожидаются дожди. Будет дуть умеренный северный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью – 6-8, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит выше нормы, 770 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 75-85%.

30 ноября в районах Азербайджана в некоторых местах возможны дожди, в горных территориях – снег, в отдельных местах интенсивный. Ночью и утром на отдельных территориях вероятен туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 4-7, днем 8-11 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 0-3 градусов тепла.

По медико-метеорологическому прогнозу, завтра на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно влажная погода, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

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