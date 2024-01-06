Прогноз погоды в Азербайджане на первый рабочий день после праздников

Прогноз погоды в Азербайджане на первый рабочий день после праздников

7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

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7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами ожидается туман. К вечеру в некоторых частях полуострова будет периодически усиливаться умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью 4-7° тепла, днем 10-15° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-80%. В районах Азербайджана преимущественно без осадков, временами ожидается туман. Западный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах. Температура воздуха ночью 1-6°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 0-3° мороза. Подпишитесь на наш Telegram канал