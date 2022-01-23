О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на первый рабочий день недели

Прогноз погоды на первый рабочий день недели В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 24 января.
Экология
23 января 2022 г. 11:40
Прогноз погоды на первый рабочий день недели

В Азербайджане обнародован прогноз погоды на 24 января.

Как передает Report со ссылкой на Национальное управление гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, погода в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменно-облачной, преимущественно без осадков. Утром местами туман. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла. В Баку ночью будет 1-3° тепла, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла, в горах ночью 7-12° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Həftənin ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

Другие новости из категории

Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
Завтра в Азербайджане осадков не ожидается
22 января 2022 г. 12:07
Прогноз погоды на субботу
Прогноз погоды на субботу
21 января 2022 г. 12:57
С завтрашнего дня погода в Азербайджане стабилизируется
С завтрашнего дня погода в Азербайджане стабилизируется
20 января 2022 г. 13:39
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
Обнародована фактическая погода в Азербайджане
20 января 2022 г. 13:31
На завтра ожидается снег
На завтра ожидается снег
20 января 2022 г. 12:23
Мухтар Бабаев: Международные консультанты помогут расследовать экологический террор со стороны армян
Мухтар Бабаев: Международные консультанты помогут расследовать экологический террор со стороны армян
20 января 2022 г. 11:35
Разлив нефти на заводе в Перу привел к экологической катастрофе
Разлив нефти на заводе в Перу привел к экологической катастрофе
20 января 2022 г. 09:45
В парке Гейдара Алиева в Баку строится амфитеатр
ФотоВ парке Гейдара Алиева в Баку строится амфитеатр
19 января 2022 г. 17:45
В Азербайджане ожидаются сильный ветер, снег и гололед
В Азербайджане ожидаются сильный ветер, снег и гололед
19 января 2022 г. 16:13
Завтра в Баку выпадет снег
Завтра в Баку выпадет снег
19 января 2022 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi