Прогноз погоды на первый день октября

Завтра, 1 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Завтра, 1 октября, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью 19-21°, днем 25-28° тепла, в Баку ночью 19-21°, днем 25-27° тепла.

Атмосферное давление опустится с 767 мм до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Однако днем в некоторых районах возможны грозы и кратковременные дожди. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 14-19°, днем 29-33° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 16-21° тепла.