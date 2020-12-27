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Прогноз погоды на первый день недели

Прогноз погоды на первый день недели Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.
Экология
27 декабря 2020 г. 12:02
Прогноз погоды на первый день недели

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на понедельник.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 28 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурная погода, преимущественно без осадков.

Ночью и утром местами туман. Юго-западный ветер днем сменится на северный.

Температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80 процента, днем – 50-55.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah havə dəyişkən buludlu olacaq, bəzi yerlərdə güclü külək əsəcək

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