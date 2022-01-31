Прогноз погоды на первый день февраля

Объявлен прогноз погоды на первый день февраля.

Объявлен прогноз погоды на первый день февраля.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Умеренный юго-западный ветер днем сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха составит ночью 2-4° тепла, днем 7-11° тепла, в Баку ночью 2-4° тепла, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.

Температура воздуха составит ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем – 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, в высокогорье до 15° мороза, днем – 2-7° тепла.