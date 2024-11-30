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Прогноз погоды на первый день декабря

Прогноз погоды на первый день декабря В первый день декабря в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, временами пасмурной.
Экология
30 ноября 2024 г. 12:10
Прогноз погоды на первый день декабря

В первый день декабря в Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно облачной, временами пасмурной.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах возможна морось, вечером вероятен временами дождь, будет преобладать северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-8°, днем 8-10° тепла. Атмосферное давление достигнет 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 70-75%.

В некоторых районах Азербайджана временами ожидаются осадки. В отдельных местах возможны ливни, в горных районах вероятен снег. Местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Dekabrın ilk gününə olan hava proqnozu açıqlanıb

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