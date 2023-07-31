Прогноз погоды в Азербайджане на первое августа

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

1 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью 20-25° тепла, днем 30-35° тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Будет дуть восточный ветер. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман.

Температура воздуха ночью 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.