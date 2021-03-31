Прогноз погоды на первый день апреля

Ночью и утром местами туман, изморось, подует умеренный юго-восточный ветер

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман, изморось, подует умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 12-15 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 769 мм до 771 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются дожди. В отдельных местах туман, подует умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 1 апреля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.