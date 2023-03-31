Прогноз погоды в Азербайджане на первый день апреля

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове периодически местами ожидаются осадки.
Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки, вероятно, периодически будут усиливаться.
Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью до 3°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%.
В районах Азербайджана местами периодически ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами осадки, вероятно, периодически будут усиливаться. В некоторых местах временами туман.
Температура воздуха ночью 3-6°, днем 10-14° тепла, в горах ночью -8 - -3°, днем -3 - 0° мороза.