Прогноз погоды в Азербайджане на первый день апреля

Прогноз погоды в Азербайджане на первый день апреля

1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове периодически местами ожидаются осадки

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1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове периодически местами ожидаются осадки. Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки, вероятно, периодически будут усиливаться. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью до 3°, днем 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха 70-80%. В районах Азербайджана местами периодически ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Местами осадки, вероятно, периодически будут усиливаться. В некоторых местах временами туман. Температура воздуха ночью 3-6°, днем 10-14° тепла, в горах ночью -8 - -3°, днем -3 - 0° мороза. Подпишитесь на наш Telegram канал