Прогноз погоды на первый день 2022 года

1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

1 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 9-12° тепла. В Баку ночью 3-5°, днем 9-11° тепла.

Атмосферное давление 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.