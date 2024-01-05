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Прогноз погоды в Азербайджане на первую субботу года

Прогноз погоды в Азербайджане на первую субботу года 6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
5 января 2024 г. 13:26
Прогноз погоды в Азербайджане на первую субботу года

6 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер со второй половины дня начнет ослабевать.

Температура воздуха ночью 5-8°, днем 9-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 755 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах, вероятно, интенсивный. Начиная с западных районов, утром осадки постепенно прекратятся. В некоторых районах возможен туман. В отдельных местах ночью и утром будет периодически усиливаться западный ветер.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 9-14° тепла, в горах ночью 3-7° мороза, днем 0-3° мороза.

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