О нас

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

Прогноз погоды в Азербайджане на завтра 26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.
Экология
25 июня 2024 г. 14:01
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что утром местами возможен небольшой дождь, а вечером - временами дожди и грозы. Ближе к ночи в некоторых частях полуострова вероятны интенсивные ливни. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако, с утра в северных и западных районах ожидаются дожди, временами ливневого характера, грозы, возможен град, в высокогорьях - мокрый снег. Ночью и утром временами ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-16° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ordu gününün havası açıqlanıb

Самое важное

Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
Милли Меджлис шестого созыва завершит свою работу на следующей неделе
22 июня 2024 г. 12:04
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
Телеканал Euronews представил интервью с президентом Ильхамом Алиевым
22 июня 2024 г. 11:04
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
При взрыве боеприпаса в Джебраиле погиб сотрудник ANAMA, есть раненые
21 июня 2024 г. 11:42
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
Депутаты ПЕА обратятся к президенту по поводу внеочередных парламентских выборов
20 июня 2024 г. 17:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi