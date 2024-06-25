Прогноз погоды в Азербайджане на завтра

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

26 июня в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Было отмечено, что утром местами возможен небольшой дождь, а вечером - временами дожди и грозы. Ближе к ночи в некоторых частях полуострова вероятны интенсивные ливни. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 26-29° тепла. Атмосферное давление повысится с 751 до 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако, с утра в северных и западных районах ожидаются дожди, временами ливневого характера, грозы, возможен град, в высокогорьях - мокрый снег. Ночью и утром временами ожидается туман.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 26-31° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 13-16° тепла.