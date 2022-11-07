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Прогноз погоды на День Победы

Прогноз погоды на День Победы 8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.
Экология
7 ноября 2022 г. 13:17
Прогноз погоды на День Победы

8 ноября в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-10° тепла, днем - 12-14°. В Баку ночью будет 8-10° тепла, днем - 12-14°. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 70-80%.

В районах в основном без осадков. Однако ночью местами возможны дожди и туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 13-17°, в горах ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 4-9° тепла.

Отметим, что 8 ноября в Азербайджане празднуется День Победы.

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Версия на азербайджанском языке Zəfər Günü üçün hava proqnozu açıqlanıb

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