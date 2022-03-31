Прогноз погоды на апрель

Ожидается, что в апреле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах и несколько выше.

Ожидается, что в апреле среднемесячная температура воздуха будет близка к климатической норме, а в некоторых местах и несколько выше.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, количество месячных осадков, вероятно, также будет близко к климатической норме.

В первой половине первой декады погода на территории страны будет стабильными, умеренными, температура будет постепенно повышаться.

Среднемесячная температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается на уровне 11-14° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Температура воздуха по ночам 8-13°, днем 13-18°, в отдельные дни - 23-28° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 23-33 мм)

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской Автономной республике ожидается на уровне 12-16° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ночами ожидается 8-13° тепла, в некоторые дни мороз до 3°, днем 15-20° тепла, в некоторые дни 25-30° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 34-59 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, Дашкесане, Гедабеке среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 6-10° тепла, что в пределах климатической нормы. Температура воздуха ночами 5-10° тепла, в отдельные дни мороз 0-3°, днем 10-15°, в некоторые дни 18-23° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 54-83 мм).

В Газахском, Гянджинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 12-15° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ночами ожидается 7-12°, днем 14-19°, в некоторые дни 22-27° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 31-54 мм). В некоторые дни осадки, вероятно, будут усиливаться.

В Балакянском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха - 10-13° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Температура воздуха ночами 6-11° тепла, в некоторые дни до 5° мороза, днем 11-16°, в отдельные дни 20-25° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 29-126 мм). В некоторые дни осадки, вероятно, будут усиливаться.

В Центрально-Аранских: Мингячевирском, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха - 13-16° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Температура воздуха по ночам 7-12°, днем 14-19°, в отдельные дни 25-30° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 30-49 мм). В некоторые дни осадки, вероятно, будут усиливаться.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Ленкоранском, Астаринском районах среднемесячная температура воздуха около 10-14° тепла, что близко к климатической норме и несколько выше. Ночами ожидается 7-12°, днем 13-18°, в отдельные дни 22-27° тепла. Количество месячных осадков будет близко к климатической норме (норма 41-72 мм). В некоторые дни осадки, вероятно, будут усиливаться.