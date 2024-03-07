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Прогноз погоды в Азербайджане на 8 марта

Прогноз погоды в Азербайджане на 8 марта 8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.
Экология
7 марта 2024 г. 12:56
Прогноз погоды в Азербайджане на 8 марта

8 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в течение дня преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром в некоторых местах периодически ожидаются осадки. Временами усиливающийся северо-западный ветер днем станет умеренным.

Температура воздуха ночью 3-6°, днем 6-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 763 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 75-85%.

В некоторых районах Азербайджана ожидается дождь, в горных районах - снег, в отдельных местах осадки, вероятно, примут интенсивный характер. Ночью и утром возможен туман. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха ночью 3-7°, днем 10-15° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 1-6° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for March 8
Версия на азербайджанском языке Martın 8-nə olan hava proqnozu açıqlanıb

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