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Прогноз погоды на 7 июля

Прогноз погоды на 7 июля 7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.
Экология
6 июля 2021 г. 13:24
Прогноз погоды на 7 июля

7 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть северо-западный ветер, который временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 31-35, в Баку ночью - 24-26, днем - 33-35 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 753 мм до 757 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

7 июля, начиная с северных и западных районов Азербайджана, местами ожидаются грозы, временами дожди, в отдельных местах ливни, град. Будет дуть западный ветер, в некоторых местах временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 21-26, днем - 34-39, в горах ночью - 14-19, днем - 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 июля на Абшеронском полуострове ожидается умеренный северный ветер хазри, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlanıb

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