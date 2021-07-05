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Прогноз погоды на 6 июля

Прогноз погоды на 6 июля 6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами с усилением.
Экология
5 июля 2021 г. 14:19
Прогноз погоды на 6 июля

6 июля в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами с усилением.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22-26, днем - 31-34, в Баку - 23-25, днем - 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 752 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-западный ветер, временами с усилением. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 23-24 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 24-25 градусов тепла.

6 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 22-26, днем - 35-39, в горах ночью - 14-19, днем 22-27 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 июля на Абшеронском полуострове усиливающийся умеренный ветер хазри будет благоприятен для некоторых метеочувствительных людей.

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Версия на английском языке Weather forecast for July 6
Версия на азербайджанском языке Sabaha gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb

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