Прогноз погоды на 6 февраля

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%

6 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман, изморось. Подует умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 767 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 55-60%.

6 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако, ночью и утром в некоторых восточных районах возможны дожди. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер, местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 3-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в высокогорных районах 5-7 градусов мороза, днем 3-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 6 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.