Прогноз погоды на 5 июля

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

5 июля в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальном управлении гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37° тепла. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в горных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром местами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 8-13°, днем 18-23° тепла.