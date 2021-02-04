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Прогноз погоды на 5 февраля

Прогноз погоды на 5 февраля Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%
Экология
4 февраля 2021 г. 13:19
Прогноз погоды на 5 февраля

5 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман. Подует юго-западный ветер, который вечером сменится временами усиливающимся северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 12-16 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 13-15 градусов тепла. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

5 февраля в северных и западных районах Азербайджана ожидаются дожди, в горных районах снег. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер, местами усилится. Температура воздуха ночью составит 1-5, днем 12-17 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градусов тепла, в высокогорных районах 6-8 градусов мороза, днем 5-9 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 5 февраля на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление южного ветра - гилавара и колебания атмосферного давления, что может вызвать чувство беспокойство у метеочувствительных людей.

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