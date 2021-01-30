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Прогноз погоды на 31 января

Прогноз погоды на 31 января Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами возможны дожди.
Экология
30 января 2021 г. 12:42
Прогноз погоды на 31 января

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами возможны дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 31 января умеренный юго-западный ветер днем временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-4, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

31 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможны туман и изморось. Западный ветер временами усилится.

Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 0-3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 31 января на Абшеронском полуострове ожидается усиление южного ветра, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

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