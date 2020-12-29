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Прогноз погоды на 30 декабря

Прогноз погоды на 30 декабря Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник
Экология
29 декабря 2020 г. 13:48
Прогноз погоды на 30 декабря

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на вторник.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 30 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на юго-западный.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от 3 градусов мороза до 4 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 декабря ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на метеочувствительных людях.

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Версия на английском языке Rainless weather forecasted tomorrow in Baku
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

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