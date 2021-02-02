Прогноз погоды на 3 февраля

Атмосферное давление выше нормы 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-60%

3 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами возможен туман. Подует северо-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 9-11 градусов тепла. Атмосферное давление выше нормы 766 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 55-60%.

3 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, в высокогорных районах 5-10 градусов мороза, днем 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу 3 февраля на Абшеронском полуострове ожидается слабое колебание метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.