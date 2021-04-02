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Прогноз погоды на 3 апреля

Прогноз погоды на 3 апреля Будет дуть северо-западный ветер
Экология
2 апреля 2021 г. 13:57
Прогноз погоды на 3 апреля

Завтра, 3 апреля, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в первой половине дня местами пройдут дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 8-10, днем 13-16 градусов тепла, в Баку ночью 8-10, днем - 13-15 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, возможен град, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит 6-10, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, в высокогорных районах 5-7 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

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Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün havası açıqlandı

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