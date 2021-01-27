Прогноз погоды на 28 января

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 75 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометцентре, 28 января ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 761 мм до 75 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 75-85%, днем 50-55%.

28 января в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью в горных районах возможны дожди, снег. Местами туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 3-8 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 28 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологически, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.