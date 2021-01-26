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Прогноз погоды на 27 января

Прогноз погоды на 27 января Атмосферное давление понизится с 767 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%
Экология
26 января 2021 г. 13:25
Прогноз погоды на 27 января

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном гидрометцентре, 27 января ночью и утром местами слабый туман, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 2-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью составит 2-4, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 767 мм до 762 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

27 января в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман, умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, в высокогорных районах - 10 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 27 января на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов и близкий к климатической норме температурный режим, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

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