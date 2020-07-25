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Прогноз погоды на 26 июля

Прогноз погоды на 26 июля Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 26 июля.
Экология
25 июля 2020 г. 13:30
Прогноз погоды на 26 июля

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье, 26 июля.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно без осадков, южный ветер к вечеру сменится умеренным северо-восточным.

Ночью на Абшеронском полуострове ожидается 22-26, днем 33-37 градусов тепла, в Баку ночью 23-25, днем 34-36 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70, днем - 35-40 процентов.

На пляжах Абшерона южный ветер к вечеру сменится умеренным северо-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 25-26 градусов тепла, Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово – 26-27 градусов тепла.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром в горах туман. Западный ветер временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 21-26, днем – 34-39 градусов тепла, в горах ночью - 16-21, днем 22-27 градусов тепла.

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