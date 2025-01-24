Прогноз погоды на 25 января

25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

25 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и вечером в некоторых местах, вероятна небольшая морось.

Будет преобладать северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 767 до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки в виде снега. В некоторых местах временами ожидается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, ночью в горах 3-8° мороза, днем 2-7 ° тепла.