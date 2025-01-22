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Прогноз погоды на 23 января

Прогноз погоды на 23 января 23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
22 января 2025 г. 12:52
Прогноз погоды на 23 января

23 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, временами возможны осадки, днем юго-восточный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-9° тепла, днем 9-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 774 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана также местами ожидаются осадки. В отдельных местах осадки на короткое время усилятся, в горных районах, вероятно, выпадет снег. К вечеру осадки постепенно будут сокращаться. В некоторых местах временами возможен туман.

Умеренный восточный ветер будет периодически усиливаться в некоторых восточных районах. Температура воздуха ночью 0-4° тепла, днем 7-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем от 3° мороза до 2° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for January 23
Версия на азербайджанском языке Sabah yağış yağacaq, külək güclənəcək

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