О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на 20 марта 

Прогноз погоды на 20 марта  Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%
Экология
19 марта 2021 г. 13:02
Прогноз погоды на 20 марта 
0 : 00
0 : 00

20 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана, ночью и утром местами туман, будет дуть умеренный северный ветер, днем временами усилится.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 10-13 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 11-13 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 мм до 764 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В некоторых районах Азербайджана в основном без осадков, однако ближе к ночи в некоторых северных и западных районах возможны дожди, в горных районах снег. Местами туман, ветер западный, днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7, днем 13-18 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов тепла, днем – 7-12 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20 марта на Абшеронском полуострове ожидаются умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеозависимых людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Weather forecast for holiday announced
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Новости партнеров

Другие новости из категории

Прогноз погоды на 19 марта 
Прогноз погоды на 19 марта 
18 марта 2021 г. 13:27
Названа причина туманной погоды в Баку
Названа причина туманной погоды в Баку
18 марта 2021 г. 10:41
Азербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства
ФотоАзербайджан и Турция будут сотрудничать в области метеорологии и лесного хозяйства
17 марта 2021 г. 18:49
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
Завтра в Баку ожидается сильный ветер
17 марта 2021 г. 14:04
Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня
Представитель МЭПР: Число желающих посадить деревья растет день ото дня
16 марта 2021 г. 16:54
Азербайджан обратится в международные структуры в связи с загрязнением рек Арменией
Азербайджан обратится в международные структуры в связи с загрязнением рек Арменией
16 марта 2021 г. 16:06
Замминистра об акции по посадке деревьев 
Замминистра об акции по посадке деревьев 
16 марта 2021 г. 15:40
Прогноз погоды на 17 марта 
Прогноз погоды на 17 марта 
16 марта 2021 г. 13:59
Сегодня по стране посажено около 15 тыс. деревьев различных пород
ФотоСегодня по стране посажено около 15 тыс. деревьев различных пород
15 марта 2021 г. 14:36
Прогноз погоды на 16 марта
Прогноз погоды на 16 марта
15 марта 2021 г. 13:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi