О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на 20 февраля

Прогноз погоды на 20 февраля Атмосферное давление повысится с 768 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 85-95%
Экология
19 февраля 2021 г. 13:34
Прогноз погоды на 20 февраля
0 : 00
0 : 00

20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру дождь перейдет в мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман, подует умеренный северный ветер, временами усилится. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3 градуса, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 768 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 85-95%.

Завтра в районах Азербайджана ожидается переменная облачность, снег, местами интенсивный. Местами туман, подует западный ветер, временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20-21 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather forecast for Saturday announced
Версия на азербайджанском языке Şənbə gününün havası açıqlandı

Новости партнеров

Самое важное

Директор колледжа извинилась перед студентами
Директор колледжа извинилась перед студентами
19 февраля 2021 г. 14:33
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
МВД: Полиция не заинтересована в том, чтобы кого-то штрафовали
19 февраля 2021 г. 11:21
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
Армяне полностью разрушили 286 библиотек, 237 домов культуры, 19 музеев
18 февраля 2021 г. 20:21
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
Эрдоган: Турецко-российский мониторинговый центр достойно справляется со своей задачей
18 февраля 2021 г. 17:27
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
Минкультуры о проведении армянами выставки ковров, украденных из Шуши
18 февраля 2021 г. 13:31
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
Кабмин принял постановление для предотвращения роста цен на муку и хлеб
17 февраля 2021 г. 16:45
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла Искандеры
Саргсян изобличил себя и Пашиняна: Армения применяла "Искандеры"
17 февраля 2021 г. 16:01
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и России
17 февраля 2021 г. 13:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi