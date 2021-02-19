Прогноз погоды на 20 февраля

Атмосферное давление повысится с 768 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 85-95%

20 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются дожди.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, к вечеру дождь перейдет в мокрый снег. Ночью и утром местами будет туман, подует умеренный северный ветер, временами усилится. Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 1-3 градуса, днем - 5-7 градусов тепла.



Атмосферное давление повысится с 768 мм до 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 85-95%.



Завтра в районах Азербайджана ожидается переменная облачность, снег, местами интенсивный. Местами туман, подует западный ветер, временами будет усиливаться.



Температура воздуха ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 2-6 градусов тепла, в горах ночью 7-12, днем 0-5 градусов мороза. В горных и предгорных районах на дорогах возможен гололед.



Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20-21 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.