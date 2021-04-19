Прогноз погоды на 20 апреля

20 апреля на Абшеронском полуострове ожидается весенняя погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 19-24, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

20 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20 апреля на Абшеронском полуострове ожидается весенняя погода, что благоприятно для большинства людей.