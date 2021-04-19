О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды на 20 апреля

Прогноз погоды на 20 апреля 20 апреля на Абшеронском полуострове ожидается весенняя погода
Экология
19 апреля 2021 г. 13:54
Прогноз погоды на 20 апреля

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 11-14, днем 19-24, в Баку ночью 11-13, днем 19-21 градус тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 мм до 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 50-55%.

20 апреля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы и кратковременные дожди. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-17, днем 25-30, в горах ночью 7-12, днем 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 20 апреля на Абшеронском полуострове ожидается весенняя погода, что благоприятно для большинства людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow in Baku revealed
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Новости партнеров

Самое важное

В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
ФотоСкончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
19 апреля 2021 г. 11:24
Президент принял участие в открытии после реконструкции подстанций
ФотоПрезидент принял участие в открытии после реконструкции подстанций
19 апреля 2021 г. 10:36
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
Председатель религиозной общины: Армяне разрушили, фальсифицировали наши церкви
17 апреля 2021 г. 14:14
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
Азербайджан упростил визовые процедуры в связи с Формулой-1
17 апреля 2021 г. 14:13
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
Документальный фильм о 44-дневной войне номинирован на международную премию
17 апреля 2021 г. 13:36
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
17 апреля 2021 г. 08:07
Грузия готовится к применению китайской вакцины
Грузия готовится к применению китайской вакцины
16 апреля 2021 г. 15:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi