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Прогноз погоды в Азербайджане на 2 февраля

Прогноз погоды в Азербайджане на 2 февраля 2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
1 февраля 2024 г. 13:03
Прогноз погоды в Азербайджане на 2 февраля

2 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью 1-4°, днем 6-9° тепла. Атмосферное давление понизится с 765 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 5-10° тепла, ночью в горах 5-10°, днем 0-5° мороза.

Ночью в некоторых горных районах дороги могут покрыться льдом.

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Версия на азербайджанском языке Sabah hava şəraiti yağmursuz olacaq

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