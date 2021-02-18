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Прогноз погоды на 19 февраля

Прогноз погоды на 19 февраля Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%
Экология
18 февраля 2021 г. 13:47
Прогноз погоды на 19 февраля

19 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью местами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть северо-западный ветер, который днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью около 0 градусов, местами до 1 градуса мороза, днем 3-5 градусов тепла, в Баку около 0 градусов, днем 3-5 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность 70-80%.

Завтра в горных и предгорных районах Азербайджана ожидаются осадки, снег. Местами туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 19 февраля на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

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