Прогноз погоды на 17 февраля

Атмосферное давление понизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%

17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове в течение дня ожидается моросящий дождь, который ближе к ночи перейдет в мокрый снег, снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 1-3. Атмосферное давление понизится с 760 мм до 756 мм ртутного столба, относительная влажность 80-90%.

Завтра в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных районах мокрый снег, снег, в горных и предгорных районах интенсивный. Местами ожидается туман. Будет дуть сильный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем 0-3 градусов мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 17-18 февраля на Абшеронском полуострове на фоне сильного ветра и влажной погоды ожидается понижение температуры, что неблагоприятно для метеочувствительных людей.