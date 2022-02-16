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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра 17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
16 февраля 2022 г. 12:53
Прогноз погоды на завтра

17 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, утром ожидается слабый туман, изморось, будет дуть юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью 2-4°, днем 7-9° тепла.

В Баку ночью 2-4°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 770 мм до 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможен дождь, в горных районах снег. Ночью и утром туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 0-5° мороза.

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