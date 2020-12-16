О нас
Report Georgia
Аудио новости

Прогноз погоды в Азербайджане на 17 декабря

Прогноз погоды в Азербайджане на 17 декабря Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди
Экология
16 декабря 2020 г. 13:27
Прогноз погоды в Азербайджане на 17 декабря

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Утром - слабый туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 16 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

19 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами туман. Западный ветер в некоторых местах днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу,17 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренный ветер и повышенная влажность, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow unveiled
Версия на азербайджанском языке Sabahın hava proqnozu açıqlandı

Новости партнеров

Самое читаемое

Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
Военный эксперт: Парад победы в Баку поставил точку в 44-дневной войне
10 декабря 2020 г. 17:52
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
Вице-спикер: Российские миротворцы должны незамедлительно устранить недочет с картой
14 декабря 2020 г. 15:02
Жители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
ФотоЖители Баку с большим интересом наблюдали за военным парадом
10 декабря 2020 г. 17:51
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
Очередная победа - SOCAR Trading выиграл тендер на закупку туркменской нефти
14 декабря 2020 г. 10:03
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
МИД РФ: Наиболее перспективным направлением является восстановление железнодорожного сообщения между Азербайджаном и Арменией
10 декабря 2020 г. 17:26
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
Коротченко: Скрывающиеся в лесах армянские формирования должны рассматриваться как международные террористы
13 декабря 2020 г. 19:38
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
Шевченко: Мне очень жаль, что это оружие было поставлено Армении Россией
15 декабря 2020 г. 15:13
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
МО России: В Гадруте нарушен режим прекращения огня
13 декабря 2020 г. 19:13
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
Сенсационные факты об отправке Россией сирийских и ливанских наемников в Карабах
14 декабря 2020 г. 19:13
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
Российский политолог: Азербайджан провёл блестящий парад Победы
10 декабря 2020 г. 15:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi