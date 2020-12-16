Прогноз погоды в Азербайджане на 17 декабря

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди. Утром - слабый туман, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальном гидрометеорологическом центре, 16 декабря температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит 6-8, днем 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 764 мм до 768 мм ртутного столба, относительная влажность составит 80-90%.

19 декабря в районах Азербайджана временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах снег, местами туман. Западный ветер в некоторых местах днем временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 1-6, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 2-6 градусов мороза, днем от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу,17 декабря на Абшеронском полуострове ожидаются умеренный ветер и повышенная влажность, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.