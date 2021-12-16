Прогноз погоды на 17 декабря

12:39

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 декабря ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами ожидается слабый туман.

Будет дуть умеренный юго-западный ветер. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 6-8°, днем 10-13° тепла, в Баку ночью 6-8°, днем 10-12° тепла.

Атмосферное давление снизится с 765 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.

В районах Азербайджана ночью и вечером местами ожидаются осадки. В горных районах есть вероятность выпадения снега. Утром туман. Восточный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью 0-5°, днем 8-13° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2°тепла, днем 3-7° тепла.