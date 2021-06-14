Прогноз погоды на 15 июня

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 15 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный южный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 26-31, в Баку ночью 21-23, днем 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный южный ветер. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса.

15 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди, град. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем 32-37, в горах ночью - 10-15, днем - 19-24 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 15 июня на Абшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.