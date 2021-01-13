Прогноз погоды на 14 января

Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 января.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Ночью и утром местами слабый туман, временами усиливающийся юго-западный ветер вечером сменится умеренным северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-12 градусов тепла, в Баку ночью составит 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 758 до 754 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

14 января в районах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром местами ожидаются дожди. В горных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается временами усиление юго-западного ветра, что может вызвать чувство беспокойства у метеочувствительных людей.