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Прогноз погоды на завтра

Прогноз погоды на завтра Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%
Экология
13 ноября 2020 г. 13:40
Прогноз погоды на завтра
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Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 14 ноября.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, вечером местами моросящий дождь. Ветер юго-западный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 7-9, днем 11-14 градусов тепла, в Баку ночью 7-9, ночью 11-13 градусов тепла. Атмосферное давление составит 773 мм ртутного столба, относительная влажность - 75-85%.

14 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром местами туман, моросящий дождь, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 4-9 градусов тепла.

14 ноября на Абшеронском полуострове ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно отразится на здоровье метеочувствительных людей.

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