Прогноз погоды на воскресенье

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 13 июня погода в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 19-23, днем 25-30 градусов тепла. В Баку ночью будет 20-22, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70 процентов ночью и 40-45 процентов днем.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами с усилением. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22 градуса, на южных пляжах (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) - 22-23 градуса.

В большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, переменные дожди, местами интенсивные, возможен град. Будет дуть временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23, днем - 29-34, в горах ночью - 8-13, днем - 16-21 градус тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове будет дуть северный ветер хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.