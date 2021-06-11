Прогноз погоды на 12 июня

12 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

12 июня в Баку и на Абшеронском полуострове в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-21, днем - 26-30 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 27-29 градусов тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 40-45%.

На пляжах Абшерона будет дуть умеренный северо-западный ветер, временами с усилением. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршагы, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 21-22 градуса, в Тюркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 22-23 градуса.

12 июня в большинстве районов Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивные, град. Будет дуть западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем - 30-35, в горах ночью - 8-13, днем - 15-20 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 12 июня на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.