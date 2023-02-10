Прогноз погоды в Азербайджане на субботу

11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

11 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, ночью и утром местами туман, будет дуть южный ветер.

Температура воздуха ночью от 1° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла. Атмосферное давление понизится с 777 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидается небольшое количество осадков. Временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 2-7° тепла, ночью в горах 12-17°, днем 0-5° мороза. Ночью и утром в некоторых местах дороги покроются льдом.