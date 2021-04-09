Прогноз погоды на 10 апреля

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 50-55%

10 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 12-14, днем 15-18 градусов тепла, в Баку ночью 12-14, днем 15-17 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем - 50-55%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди с перерывами, град, в высокогорных районах снег. Ночью и утром местами туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 11-16, днем 21-26, в горах ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 10-11 апреля на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что может вызвать у некоторых метеочувствительных людей чувство беспокойства.