Прогноз погоды на 1 февраля

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможен туман.

1 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможен туман.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, 1 февраля северный ветер сменится юго-западным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 3-5, днем 8-10 градусов тепла, в Баку ночью 3-5, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление поднимется с 764 мм ртутного столба до 768 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

1 февраля в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах возможны туман. Будет дуть западный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-4, днем 8-13 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, на высокогорье – 5-10 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.