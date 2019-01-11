Прогноз погоды для лиц, желающих путешествовать в выходные дни

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане для лиц, планирующих путешествие в выходные дни.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, на Большом и Малом Кавказе преимущественно пройдет без осадков.

Однако ближе к вечеру 13 января местами будет дождь, в горных территориях ожидается снег. Будет преобладать умеренный западный ветер. Температура воздуха в предгорных районах составит 6-11, в горных районах 3-8 градусов тепла.

В Лянкярано-Астаринском регионе в основном пройдет без осадков. Однако ближе к вечеру 13 января ожидается дождь. Будет преобладать восточный ветер. Максимальная температура воздуха составит 8-13, в горных районах 5-10 градусов тепла.

В низменных районах пройдет без осадков. Однако ближе к вечеру 13 января в некоторых местах будет дождь, утром ожидается туман. Максимальная температура воздуха составит 9-14 градусов тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно пройдет без осадков, однако ближе к вечеру 13 января будут осадки, ожидается снег. Максимальная температура воздуха составит 5-10 градусов тепла.

К сведению гостей столицы: в Баку ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи 13 января в отдельных местах ожидается дождь. Временами усиливающийся юго-западный ветер вечером 13 января перейдет в северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит 8-12 градусов тепла.